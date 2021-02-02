Конституционный суд Германии отклонил иск о недостаточном представительстве женщин в парламенте страны.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.
Жалоба, которая касается выборов в Бундестаг в 2017 году, была неприемлемой, говорится в заявлении суда во вторник.
На последних выборах в Германии доля женщин в национальном законодательном органе снизилась менее чем до трети.
В том году женщины составляли чуть более половины избирателей, но только четверть кандидатов от округов составляли женщины, а в избирательных списках женщины составляли 34,7%
Заявители оспаривали отсутствие законодательных положений, требующих гендерного баланса как в избирательных округах, так и в партийных списках.
Однако суд заявил, что они не предъявили никаких юридических требований к парламенту по обеспечению такого справедливого представительства.
В заявлении отмечалось, что судьи не выносили суждения о том, будет ли закрепление такого гендерного паритета в законе совместимым с конституцией страны.
Ранее Федеральное правительство Германии поддержало законодательную норму о гендерной квоте в правлениях крупных компаний.
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Конституционный суд Германии отклонил иск о недостаточном представительстве женщин в парламенте страны.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на DPA.
Жалоба, которая касается выборов в Бундестаг в 2017 году, была неприемлемой, говорится в заявлении суда во вторник.
На последних выборах в Германии доля женщин в национальном законодательном органе снизилась менее чем до трети.
В том году женщины составляли чуть более половины избирателей, но только четверть кандидатов от округов составляли женщины, а в избирательных списках женщины составляли 34,7%
Заявители оспаривали отсутствие законодательных положений, требующих гендерного баланса как в избирательных округах, так и в партийных списках.
Однако суд заявил, что они не предъявили никаких юридических требований к парламенту по обеспечению такого справедливого представительства.
В заявлении отмечалось, что судьи не выносили суждения о том, будет ли закрепление такого гендерного паритета в законе совместимым с конституцией страны.
Ранее Федеральное правительство Германии поддержало законодательную норму о гендерной квоте в правлениях крупных компаний.
|
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|
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|
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|
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