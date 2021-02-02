Компания Twitter спустя неделю после покупки платформы рассылок Revue запустила свой сервис новостных рассылок в соцсети.
Об этом сообщает Бабель.
Он позволяет всем пользователям всех языковых версий сайта соцсети бесплатно составлять новостные бюллетени, планировать рассылку, встраивать твиты, импортировать списки и анализировать взаимодействие с аудиторией. Сервис доступен через вкладку «Еще».
Рассылки станут полезными для писателей, журналистов и издателей. Инструмент @Revue позволяет зарабатывать за счет платных подписчиков, а комиссия для авторов снизилась до 5%.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Компания Twitter спустя неделю после покупки платформы рассылок Revue запустила свой сервис новостных рассылок в соцсети.
Об этом сообщает Бабель.
Он позволяет всем пользователям всех языковых версий сайта соцсети бесплатно составлять новостные бюллетени, планировать рассылку, встраивать твиты, импортировать списки и анализировать взаимодействие с аудиторией. Сервис доступен через вкладку «Еще».
Рассылки станут полезными для писателей, журналистов и издателей. Инструмент @Revue позволяет зарабатывать за счет платных подписчиков, а комиссия для авторов снизилась до 5%.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа