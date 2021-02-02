Компания Twitter спустя неделю после покупки платформы рассылок Revue запустила свой сервис новостных рассылок в соцсети.

Об этом сообщает Бабель.

Он позволяет всем пользователям всех языковых версий сайта соцсети бесплатно составлять новостные бюллетени, планировать рассылку, встраивать твиты, импортировать списки и анализировать взаимодействие с аудиторией. Сервис доступен через вкладку «Еще».

Рассылки станут полезными для писателей, журналистов и издателей. Инструмент @Revue позволяет зарабатывать за счет платных подписчиков, а комиссия для авторов снизилась до 5%.