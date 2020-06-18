В Twitter появилась новая функция. Теперь пользователи могут публиковать на своих страницах аудиосообщения длительностью до 140 секунд.

Об этом сообщается в блоге Twitter.

Как известно, в Twitter можно постить фотографии, видео, GIF-изображения и текст — до 280 символов в одном посте. Теперь компания начала тестировать новую функцию — посты с голосовыми сообщениями. Длительность сообщения — до 140 секунд.

— Итак, начиная с сегодняшнего дня мы тестируем новую функцию, которая добавит больше человеческого подхода к использованию Twitter — ваш собственный голос, — отметили в блоге компании.

В настоящее время записывать и публиковать аудиосообщения могут только пользователи приложений для iPhone и iPad. Появится ли такая функция для пользователей Android-устройств и когда это произойдет, не сообщается. Прослушивать и отвечать на такие посты могут все пользователи.

Напомним, ранее социальная сеть Twitter ввела специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.