Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проводит расследование происхождения коронавируса, сегодня посетила центр борьбы с заболеваниями животных. Там могли б предоставить информацию о том, как COVID-19 передался от летучих мышей к человеку.
Об этом сообщает Reuters.
Один из экспертов ВОЗ Петер Дашак заявил, что команда встретилась с персоналом, ответственным за состояние здоровья скота в провинции Хубэй, посетила лаборатории и имела «глубокую» дискуссию. Делегация и сотрудники центра были в защитных костюмах.
Напомним, эксперты ВОЗ приехали в Ухань две недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за выявления антител к COVID-19.
Первый случай коронавируса был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 — вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.
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Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проводит расследование происхождения коронавируса, сегодня посетила центр борьбы с заболеваниями животных. Там могли б предоставить информацию о том, как COVID-19 передался от летучих мышей к человеку.
Об этом сообщает Reuters.
Один из экспертов ВОЗ Петер Дашак заявил, что команда встретилась с персоналом, ответственным за состояние здоровья скота в провинции Хубэй, посетила лаборатории и имела «глубокую» дискуссию. Делегация и сотрудники центра были в защитных костюмах.
Напомним, эксперты ВОЗ приехали в Ухань две недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за выявления антител к COVID-19.
Первый случай коронавируса был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 — вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.
|
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|
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