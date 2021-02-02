Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким решил разобраться, по каким параметрам регион признан худшим в рейтинге по комфорту ведения бизнеса в Украине.

Об этом он рассказал вчера, 1 февраля, во время представления команды главы Николаевской ОГА, - пишут НикВести.

Как известно, накануне были обнародованы результаты рейтинга «Regional Doing Business — 2020», проведенного Офисом эффективного регулирования Better Regulation Delivery Office (BRDO), который определен рейтинг регионов и областных центров в Украине.

В этом рейтинге Николаевщина заняла 25 место, потеряв 11 пунктов в оценке инвестиционного климата по сравнению с 2018 годом.

Оценка производилась по 6 параметрам: создание предприятий, получение разрешений на строительство, оформление земельного участка, присоединение к электросетям, уплата местных налогов и электронные сервисы, в каждом из которых можно было получить 100 баллов. Николаевщина набрала суммарно 303 балла.

Комментируя результаты рейтинга, глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что поручил своим подчиненным разобраться, по каким параметрам область потеряла баллы и как можно исправить ситуацию, чтобы в следующий раз был на первом месте.

— Я сегодня дал задачу разобраться, почему мы спустились на 11 ступенек и что мы потеряли. Сейчас я не могу дать ответ, что именно мы потеряли и по каким параметрам. Но в принципе, нужно идти до первого места. По некоторым параметрам мы даже были на 1 месте, у нас есть еженедельные совещания, контроль, что кто выполняет. И что касается отработки некоторых вопросов, мы уже были на первом месте, я хочу каждый раз там быть. И очень неприятно быть на последнем месте. Я последним не буду, я вам говорю, - сказал Виталий Ким.

Виталий Ким

В комментарии НикВести Виталий Ким добавил, что хотел бы видеть параметры, что нужно бизнесу, чтобы прийти в Николаевскую область.

— Я поручил разобраться в параметрах, которые влияют на их рейтинг, что такое инвестпривлекательность, по каким параметрам считают предприниматели и инвестора для того, чтобы прийти в нашу область. Я должен разобраться, мы говорим о сетевых крупных инвесторах, о ЧП, либо это обобщенный какой-то рейтинг. Чтобы не говорить обо всем, я хочу понимать конкретные параметры, что нужно бизнесу, по мнению Doing Business, чтобы у нас размещаться, - сказал Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что Николаев занял 9 место в рейтинге самых комфортных городов Украины.