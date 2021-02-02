Сегодня, 2 февраля, подрядчики приступили к текущему ремонту дорожного покрытия на Ингульском мосту в Николаеве.

Об этом сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.

В Службе автодорог отметили, что из-за непогоды на Ингульском мосту увеличились ямы.

— Только погода стабилизировалась мы сразу приступили к устранению ям и выбоин. Сегодня уже латаем покрытие Ингульского моста. Там после недельных осадков и перепада температур прямо на глазах разрослись ямы, что негативно влияет на безопасность передвижения, - сообщают в Службе автодорог.

Также указывается, что подрядчик приступил к устранению дефектов покрытия холодным асфальтобетоном.

— Этот метод позволяет работать в сырую и влажную погоду даже при низких температурах. Обращаем внимание, что выполненные работы носят временный характер, чтобы снять аварийно-опасные участки моста в зимний период. Сейчас на финальной стадии разработка проекта на текущий средний ремонт дороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» в пределах города Николаева. Планируется начать ремонтные работы уже в этом году, - сказано в сообщении.

Ранее и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что дорожное покрытие на всем Ингульском мосту в Николаеве могут отремонтировать в течение 2021 года.