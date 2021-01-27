Дорожное покрытие на всем Ингульском мосту в Николаеве могут отремонтировать в течение 2021 года.

Такие планы в интервью НикВести озвучил и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

— На данном этапе мы уже запустили проектирование, которое я хотел запустить еще в прошлом году, но не получалось с финансированием, не было поддержки на местах. Но сегодня мы уже на завершающей стадии и проект по местной дороге будет готов. Я думаю, что может даже в этом году мы начнем ремонт всего моста — не только подъездные пути, даже пойдем в одну сторону и в другую. Это то, чего люди ждут десятки лет. Я настроен, чтобы в этом году начать ремонт полностью всей дороги. Я настроен очень сильно — если я во что-то упрусь, то это становится для меня чем-то принципиальным. Я настроен, поэтому и проект по Николаеву делается очень быстро. Я думаю, что в ближайшее время мы уже и закончим проект с экспертизами, который сможем пускать в ход, - сказал Владислав Невеселый.

Отвечая на вопрос, когда Ингульский мост передадут на баланс «Укравтодора», Владислав Невеселый сказал, что данный процесс начнется после того, как вопрос с передачей Варваровского моста в госсобственность «дойдет до логического завершения».

— Пока я думаю, что мы вначале дойдем до Варваровского моста, до логического завершения — мы должны его принять. Мало того, что мы его примем, он пройдет по документам, его передадут, согласует министерство, нужно же еще взять комиссию, выехать, мы должны осмотреть, все ли там нормально. Хочу сказать, что это передача всех элементов, это серьезная комиссия. Там нужно будет пройти целый процесс и потом, конечно же, начинать ремонт. Нам нужно довести до логического завершения вот этот момент с Варваровским мостом, а потом уже идти на Ингульский мост, - рассказал глава Службы автодорог.

Напомним, ремонт покрытия на разводной части Ингульского моста был начат 29 июня 2020 года.

Спустя несколько дней, Ингульской мост самопроизвольно поднялся. Мост находится на балансе КП Николаевского городского совета «ЭЛУ Автодорог», где заявили что причиной аварийной разводки стал несогласованный ремонт дорожного покрытия подрядчиком.

В комментарии НикВести депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач также заявил, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике. Он призвал мэра Николаева Александра Сенкевича привлечь специалистов для исследования причин чрезвычайного происшествия.

Мэр Николаева заявил, что развод моста произошел из-за того, что Служба автодорог не привлекла к ремонтным работам КП «ЭЛУ Автодорог».

Глава САД в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что ремонтные работы на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Работы по ремонту дорожного покрытия Ингульского моста в Николаеве возобновили 15 июля, а глава САД Николаевской области Владислав Невеселый рассказал, что ремонт дорожного покрытия на мосту закончат в течение трех — четырех недель.

В результате, ремонтные работы дорожного покрытия на разводной части Ингульского моста завершились спустя три месяца с момента начала работ — 6 октября 2020 года.