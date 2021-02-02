Один из павильонов рынка, где началась самовольная капитальная застройка

Депутаты Николаевского городского совета не поддержали проект решения о расторжении договора аренды земельного участка под рынком «Клаксон» по улице Космонавтов в Ингульском районе.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, в ходе сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

С инициативой рассмотреть данный проект решения в повестку дня заседания сессии внес депутат от партии «Пропозиція», глава антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев. Он сообщил коллегам, что на территории рынка началось капитальное строительство, что нарушает рамки договора об аренде данной территории.

В ходе рассмотрения предложенного вопроса глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева обратила внимание коллег на то, что проект решения подготовлен с некоторыми неточностями, что в последующем может привести к тому, что решении сессии будет отменено в судебном порядке.

В итоге после непродолжительного обсуждения депутаты решили голосовать за данный проект решения в таком виде, в как оно было вынесено на рассмотрение сессии. Однако голосов для его принятия не хватило — «За» проголосовало 25 депутатов.

Отметим, что в случае принятия соответствующего решения сессией горсовета, ЧП «Клаксон» должно было бы освободить земельный участок и вернуть его городу в состоянии, пригодном к использованию.

Согласно данным Министерства юстиции Украины, учредителем и директором ЧП «Клаксон» числится Анжелика Дюмина — дочь бывшего депутата Николаевского городского совета Анатолия Дюмина. На нее также оформлено еще одно предприятие - ООО «Универсал-Юг», которому принадлежит рынок «Украина» на пересечении улиц 6-я Слободская и проспект Центральный. Компания «Универсал-ЮГ» зарегистрирована в Николаеве по улице Чигрина (Пограничная), 242-В. По данному адресу зарегистрировано также фермерское хозяйство «Кинбурн», владельцем которого является Анатолий Дюмин.

Также отметим, что 1 марта 2017 года Николаевская городская прокуратура №2 открыла уголовное производство по факту самовольного строительства на территории рынка «Клаксон» по улице Космонавтов.

Также сообщалось, что на рынке «Клаксон» вдоль улицы Космонавтов в Ингульском районе Николаева началось незаконное строительство капитальных конструкций.