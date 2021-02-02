Сергей Коренев

Депутаты Николаевского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Сергея Коренева.

Такое решение было принято на сессии горсовета сегодня, 2 февраля, пишут НикВести.

В частности, «за» проголосовали 34 депутата, «против» — 0, «воздержались» — 0 и «не голосовали» — 6 депутатов.

После голосования Сергей Коренев пообещал и дальше работать на благо жителей Николаева в должности вице-мэра Николаева и директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

— Уважаемые избиратели, я хочу поблагодарить за то доверие, которое вы мне предоставили. Занимаю ту позицию, которую и занимал — буду и дальше работать на благо каждого жителя. Не забываю данные мной обещания, не забываю те обязательства, которые брал на себя в предвыборный процесс. Двери моего кабинета всегда открыты для всех жителей города. Эти несколько месяцев были для меня честью, - сказал Сергей Коренев.

Стоит отметить, что для досрочного прекращения полномочий депутата Николаевского горсовета VIII созыва Сергея Коренева нужно ещё решение городской территориальной избирательной комиссии.

Напомним, что в начале января 2020 года заместитель Николаевского городского головы — директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев написал заявление о сложении полномочий депутата городского совета.