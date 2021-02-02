Депутаты Николаевского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Сергея Коренева.
Такое решение было принято на сессии горсовета сегодня, 2 февраля, пишут НикВести.
В частности, «за» проголосовали 34 депутата, «против» — 0, «воздержались» — 0 и «не голосовали» — 6 депутатов.
После голосования Сергей Коренев пообещал и дальше работать на благо жителей Николаева в должности вице-мэра Николаева и директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
— Уважаемые избиратели, я хочу поблагодарить за то доверие, которое вы мне предоставили. Занимаю ту позицию, которую и занимал — буду и дальше работать на благо каждого жителя. Не забываю данные мной обещания, не забываю те обязательства, которые брал на себя в предвыборный процесс. Двери моего кабинета всегда открыты для всех жителей города. Эти несколько месяцев были для меня честью, - сказал Сергей Коренев.
Стоит отметить, что для досрочного прекращения полномочий депутата Николаевского горсовета VIII созыва Сергея Коренева нужно ещё решение городской территориальной избирательной комиссии.
Напомним, что в начале января 2020 года заместитель Николаевского городского головы — директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев написал заявление о сложении полномочий депутата городского совета.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Депутаты Николаевского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Сергея Коренева.
Такое решение было принято на сессии горсовета сегодня, 2 февраля, пишут НикВести.
В частности, «за» проголосовали 34 депутата, «против» — 0, «воздержались» — 0 и «не голосовали» — 6 депутатов.
После голосования Сергей Коренев пообещал и дальше работать на благо жителей Николаева в должности вице-мэра Николаева и директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства.
— Уважаемые избиратели, я хочу поблагодарить за то доверие, которое вы мне предоставили. Занимаю ту позицию, которую и занимал — буду и дальше работать на благо каждого жителя. Не забываю данные мной обещания, не забываю те обязательства, которые брал на себя в предвыборный процесс. Двери моего кабинета всегда открыты для всех жителей города. Эти несколько месяцев были для меня честью, - сказал Сергей Коренев.
Стоит отметить, что для досрочного прекращения полномочий депутата Николаевского горсовета VIII созыва Сергея Коренева нужно ещё решение городской территориальной избирательной комиссии.
Напомним, что в начале января 2020 года заместитель Николаевского городского головы — директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев написал заявление о сложении полномочий депутата городского совета.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа