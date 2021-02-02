Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что в Николаеве очень сложно заниматься бизнесом в сфере строительства из-за бюрократических проволочек.

Такое мнение губернатор высказал в комментарии НикВести вчера, 1 февраля.

— У нас в городе и области заниматься очень тяжело. Как в прошлом предприниматель я, например, могу сравнивать с другими областями, например, Запорожье. Если говорить о постройке домов. Для того, чтобы в Николаеве что-то построить - нужно пройти 7 кругов ада: техусловия, разрешения, архитектура, ГАСК, сети не дает кто-то… В Запорожье, когда у тебя есть участок купленный, конкретный пример: пришли к мэру, говорим, вот это хотим построить. Он говорит: Сколько планируете заплатить паевого взноса в развитие инфраструктуры? 5%. Он говорит: сколько вы строите метров? Он перемножил, говорит, подходит. «Вот тебе заместитель, он тебя сопроводит». Они сопроводили, выдали нам договор аренды, - сказал Виталий Ким.