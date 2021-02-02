США могут отменить санкции против газопровода «Северный поток – 2», в случае, если немецкая сторона выполнит ряд жестких условий.

Об этом пишет Handelsblatt.

Источники издания сообщают, что переговоры на эту тему уже прошли между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джозефом Байденом. Американская сторона утверждает, что Германии необходимо принять «пакетное решение» по данному вопросу.

Ключевым условием пакета станет конкретизация гарантий, которые обеспечат украинскую газотранспортную систему от отсечения от европейских газотранспортных коммуникаций.

США также уверены, что следует создать запасной механизм мгновенного прекращения поставок газа через «Северный поток – 2», если будет остановлен транзит «голубого топлива» через украинские газопроводы. Дополнительным условием могут стать инвестиции Германии в украинскую газотранспортную инфраструктуру для транспортировки водорода.

В интервью Handersblatt государственный министр в МИД ФРГ Нильс Аннен отметил, что теперь стала доступна опция компромисса.

— Раньше в Вашингтоне была администрация, которая была абсолютно не заинтересована договариваться. Если там теперь есть готовность к переговорам, то это политическая возможность, которую нам следует использовать, - пояснил Нильс Аннен.

Ранее НикВести сообщали, что государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.