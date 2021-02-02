Николаевский городской голова Александр Сенкевич высказал мнение, что область оказалась худшей в стране по комфортности ведения бизнеса из-за того, что в горсовете годами не голосуют за земельные вопросы.

Об этом он заявил сегодня, 2 февраля, во время сессии Николаевского горсовета, - пишут НикВести.

— Николаевская область заняла у нас последнее место по инвестиционной привлекательности. Наверное, главная причина - это как раз неголосование земельных вопросов годами нашим горсоветом, - сказал Александр Сенкевич.

Как известно, накануне были обнародованы результаты рейтинга «Regional Doing Business — 2020», проведенного Офисом эффективного регулирования Better Regulation Delivery Office (BRDO), который определен рейтинг регионов и областных центров в Украине.

В этом рейтинге Николаевщина заняла 25 место, потеряв 11 пунктов в оценке инвестиционного климата по сравнению с 2018 годом.

Оценка производилась по 6 параметрам: создание предприятий, получение разрешений на строительство, оформление земельного участка, присоединение к электросетям, уплата местных налогов и электронные сервисы, в каждом из которых можно было получить 100 баллов. Николаевщина набрала суммарно 303 балла.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким решил разобраться, по каким параметрам регион признан худшим в рейтинге по комфорту ведения бизнеса в Украине.