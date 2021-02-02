Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала количество украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории России и временно оккупированного Крыма. Она имеет информацию о более 100 пленных.
Об этом шла речь в эфире Радио Крым.Реалии.
По словам Денисовой, количество незаконно удерживаемых украинцев в РФ и Крыму постоянно увеличивается.
– На сегодня 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 - в оккупированном Крыму: двое отбывают наказание, а 31 в следственном изоляторе. Еще один человек под судом. Другие находятся в России. Из них тоже часть отбывает наказание, часть находится в СИЗО, - сказала омбудсмен.
Денисова отметила, что 75 незаконно удерживаемых являются крымскими татарами.
Напомним, с начала года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет 267 человек.
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала количество украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории России и временно оккупированного Крыма. Она имеет информацию о более 100 пленных.
Об этом шла речь в эфире Радио Крым.Реалии.
По словам Денисовой, количество незаконно удерживаемых украинцев в РФ и Крыму постоянно увеличивается.
– На сегодня 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 - в оккупированном Крыму: двое отбывают наказание, а 31 в следственном изоляторе. Еще один человек под судом. Другие находятся в России. Из них тоже часть отбывает наказание, часть находится в СИЗО, - сказала омбудсмен.
Денисова отметила, что 75 незаконно удерживаемых являются крымскими татарами.
Напомним, с начала года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло, и теперь составляет 267 человек.
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