Палата представителей США под руководством демократов готова сделать первый шаг в отношении пакета помощи от COVID-19 президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов. Ключевое голосование 2 февраля ускорит принятие этой меры через Конгресс.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Бюджетная мера на 2021 год с инструкциями по расходам на борьбу с коронавируса для комитетов Конгресса направлена на голосование в Палате представителей, которое поможет разблокировать законодательный инструмент, необходимый демократам для быстрого принятия пакета Байдена при наличии республиканской оппозиции.

Республиканцы отказались предложения на сумму 1,9 триллиона долларов, что дополняет 4 триллиона долларов помощи в связи с COVID-19 в прошлом году.

Пакет Байдена сталкивается с потенциальным препятствием республиканцев в Сенате, который разделен 50 на 50 голосов, но для принятия большинства законов требуется порог в 60 голосов.

Резолюция о бюджете, если она будет одобрена Палатой представителей и Сенатом, активирует законодательный инструмент, называемый «согласованием», что позволит пройти Сенат с 51 голосом, в том числе 48 от демократов, двух независимых депутатов, которые блокируются с ними, и вице-президента Камалы Харрис.

Напомним, Президент США Джо Байден в понедельник изложит свое видение внешней политики, направленное на «восстановление места Америки в мире».