Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в Российской Федерации для «выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана».

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения Aver Lex.

Соответствующие заявления поданы защитой Януковича. Информацию о вручении Януковичу нового подозрения в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации адвокаты называют ложной.

В связи с этим, Янукович, мол, снова обратился к ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее «получил временное убежище».

По словам адвоката Виталия Сердюка, «место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины».

– И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по харьковским соглашениям, Виктор Янукович в очередной раз готов к встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года, - говорится в сообщении.

В Офисе генерального прокурора объясняют, что не могут допросить экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону, поскольку Россия не дает для этого соответствующей международной помощи. Об этом в комментарии «Украинской правде» заявил руководитель департамента по расследованию «дел Майдана» Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Донской отметил, что нынешнее заявление адвокатов еще не поступало в Офис генпрокурора, однако не является чем-то новым для следствия, так как подобные обращения прокуроры уже получали. Он пояснил, что проведение каких-либо следственных действий на территории Российской Федерации не представляется возможным, поскольку эта страна не отвечает на запросы украинских правоохранителей, и это известно, собственно, и адвокатам Януковича.

– Это заявление не содержит под собой никаких реальных оснований. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, участие прокуроров в проведении процессуальных действий на территории другого государства возможно только через механизм международной правовой помощи. Компетенция появляется только в том случае, если мы направили запрос России и она согласилась его исполнить. Но (и мы это неоднократно подчеркивали) все наши запросы, в том числе по делу о расстрелах на Майдане, Россия исполнить отказывается, ссылаясь на это, что дело, мол, политическое, - пояснил Донской.

По словам прокурора, этот вброс не имеет под собой реальной цели.

– Эта риторика адвокатов, знакомых с материалами ходатайства и знающих, что РФ нам отказывает, связана исключительно с тем, чтобы создать искусственный информационный повод, будто бы Янукович хочет, чтобы его допросили. При этом мы действительно заинтересованы услышать подозреваемого. Если бы он действительно хотел дать показания, у него есть множество возможностей их дать, - добавил Донской.

Напомним, ранее в Высшем антикоррупционном суде заявили, что беглому экс-президенту Виктору Януковичу не будут избирать меру пресечения из-за нарушения условий досудебного расследования.