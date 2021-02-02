В Чехии с пятницы, 5 февраля начинают действовать новые правила, касающиеся въезда иностранцев в страну.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на МИД Чехии.

Граждане стран, по условиям пересечения чешской границы, разделены на красную, оранжевую и зеленую зоны, но к ним добавляется еще темно-красная зона.

В темно-красную зону будут входить страны с высоким риском инфицирования коронавирусом: Испания, Великобритания, Финляндия, Греция, Норвегия, Исландия, Венгрия. Также в нее входят «третьи» страны, среди них Украина, Грузия, Беларусь, Россия Таджикистан, ОАЭ.

Граждане этих стран при пересечении границы будут обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до этого, заполнить форму, а также пройти десять дней карантин. Продолжительность карантина можно сократить, пройдя повторный тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Всего в Чехии подтвердили почти миллион случаев коронавируса, летальных — более 16 тысяч.

Напомним, правительство Чехии ввело жест кий карантин в стране с 27 декабря.