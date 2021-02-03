Телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против них.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В эфирных сетках большинства крупных провайдеров телеканалы уже недоступны.
Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью.
В частности, санкции введены против компаний «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые коммуникации». Они вещают под брендами «112 Украина», NewsOne и ZIK.
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Телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против них.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В эфирных сетках большинства крупных провайдеров телеканалы уже недоступны.
Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью.
В частности, санкции введены против компаний «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые коммуникации». Они вещают под брендами «112 Украина», NewsOne и ZIK.
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|
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|
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|
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