Телеканалы ZIK и Newsone прекратили свое вещание. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против них.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В эфирных сетках большинства крупных провайдеров телеканалы уже недоступны.

Напомним, Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО с ограниченной ответственностью.

В частности, санкции введены против компаний «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые коммуникации». Они вещают под брендами «112 Украина», NewsOne и ZIK.