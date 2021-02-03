Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций против каналов ZiK, NewsOne и «112. Украина».

На вечернем заседании Совета национальной безопасности и обороны 2 февраля, где рассматривался этот вопрос, спикер воздержался, передает «Украинская правда».

Секретарь СНБО Аалексей Данилов сообщил журналистам, что за санкции проголосовали все присутствующие члены Совета за исключением Разумкова. Еще один член СНБО был в это время в командировке и поэтому не принимал участия в голосовании.

— 2 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, где путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов СНБО 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке, — рассказал Алексей Данилов.

Члены СНБО в комментарии «УП» пояснили, что законодательство позволяет вводить санкции не только против иностранцев, но и против граждан Украины. Решение можно будет обжаловать в суде, процедура будет «достаточно проблематичной».

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о наложении пятилетних санкций на телеканалы ZiK, NewsOne, «112. Украина» и их формального владельца – члена парламентской фракции «ОПЗЖ» Тараса Козака. Санкции предусматривают блокировку активов, экономической и финансовой деятельности, аннулирование лицензий.