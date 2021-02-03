Руководство Венгерской медицинской палаты заявило, что не может рекомендовать использование российской вакцины Спутник V и китайской Sinopharm, так как официально не были обнародованы основные характеристики этих препаратов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Врачи направили письмо Венгерскому национальному институту фармацевтики, продуктов питания и здоровья (OGYÉI), в котором указали, что не могут с чистой совестью рекомендовать использование этих препаратов коллегам.

Власти Венгрии недавно в рекордно короткие сроки предоставили ограниченное разрешение на продажу как российской, так и китайской вакцины.

Столкнувшись с серьезными задержками с поставками других одобренных вакцин, ЕС оставил возможность для использования китайских и российских вакцин для ускорения вакцинации населения ЕС.

— Если российские производители, китайские производители откроют свои документы, продемонстрируют прозрачность, покажут все данные… тогда они могут получить… условное разрешение на рынок, как и другие, — заявила на встрече депутатам Европарламента глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но венгерские медицинские специалисты пожаловались, что уполномоченный орган не опубликовал эти документы, хотя характеристики продукта являются основным условием использования продукта, чтобы гарантировать безопасность пациента, устанавливая правовые и этические меры защиты врача.

— На сайте OGYÉI нет никаких документов об использовании этих вакцин, — добавили медицинские работники.

Напомним, в так называемой «ДНР» заявили о якобы начале вакцинации населения от коронавируса. Боевики утверждают, что привили первых пациентов российской вакциной «Спутник-V».