Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула кума Путина Виктора Медведчука, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Также Порошенко возмутился, тому, что президент Владимир Зеленский 2 года тянул с решением.
Об этом сообщается на Facebook-странице политика.
– Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты. В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил «а почему же это решение не принял Порошенко», - заявил он.
Петр Порошенко заявил, что «при решении сложных политических проблем придерживался норм права», которое запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма.
Также он возмутился, почему Зеленский ждал два года и почему решение СНБО о санкциях не касается канала «НАШ»?
В то же время, он заявил, что он и его команда поддерживает решение СНБО. Он надеется, что власть обоснует свою позицию о блокировании телеканалов Медведчука в судах.
Петр Порошенко также переживает, чтобы власть не оказывала давление на украинские патриотические телеканалы.
В частности, пулу Порошенко принадлежат телеканалы «Прямой» и «5 канал».
Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО. В частности каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Санкции вводят сроком на 5 лет.
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Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула кума Путина Виктора Медведчука, потому что блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Также Порошенко возмутился, тому, что президент Владимир Зеленский 2 года тянул с решением.
Об этом сообщается на Facebook-странице политика.
– Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты. В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его. Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил «а почему же это решение не принял Порошенко», - заявил он.
Петр Порошенко заявил, что «при решении сложных политических проблем придерживался норм права», которое запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма.
Также он возмутился, почему Зеленский ждал два года и почему решение СНБО о санкциях не касается канала «НАШ»?
В то же время, он заявил, что он и его команда поддерживает решение СНБО. Он надеется, что власть обоснует свою позицию о блокировании телеканалов Медведчука в судах.
Петр Порошенко также переживает, чтобы власть не оказывала давление на украинские патриотические телеканалы.
В частности, пулу Порошенко принадлежат телеканалы «Прямой» и «5 канал».
Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО. В частности каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Санкции вводят сроком на 5 лет.
|
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Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
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