Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими.
Новые ограничения приняли по письменной процедуре во вторник, 2 февраля, передает DW.
В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические.
Для этого стране необходимо соответствовать следующим критериям:
Кроме того, будет приниматься во внимание и степень распространения различных мутаций коронавируса.
Для так называемых необходимых поездок теперь будет требоваться отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа до въезда. Исключение о требовании теста сделано для работников транспорта.
Кроме того, страны могут вводить дополнительные ограничения для прибывших или сокращать перечень целей, поездки по которым разрешены.
Напомним, что Соединенные Штаты изменили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе и украинцев.
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Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими.
Новые ограничения приняли по письменной процедуре во вторник, 2 февраля, передает DW.
В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические.
Для этого стране необходимо соответствовать следующим критериям:
Кроме того, будет приниматься во внимание и степень распространения различных мутаций коронавируса.
Для так называемых необходимых поездок теперь будет требоваться отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа до въезда. Исключение о требовании теста сделано для работников транспорта.
Кроме того, страны могут вводить дополнительные ограничения для прибывших или сокращать перечень целей, поездки по которым разрешены.
Напомним, что Соединенные Штаты изменили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе и украинцев.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа