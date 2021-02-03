Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими.

Новые ограничения приняли по письменной процедуре во вторник, 2 февраля, передает DW.

В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая туристические.

Для этого стране необходимо соответствовать следующим критериям:

число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней;

число новых случаев заражения за последние две недели должно быть уменьшено или оставаться стабильным по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом;

страна должна проводить более 300 тестов на 100 тысяч населения в течение семи дней;

число положительных результатов теста на коронавирус за последние семь дней не должно превышать 4%.

Кроме того, будет приниматься во внимание и степень распространения различных мутаций коронавируса.

Для так называемых необходимых поездок теперь будет требоваться отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа до въезда. Исключение о требовании теста сделано для работников транспорта.

Кроме того, страны могут вводить дополнительные ограничения для прибывших или сокращать перечень целей, поездки по которым разрешены.

Напомним, что Соединенные Штаты изменили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе и украинцев.