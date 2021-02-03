Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту привлечения несовершеннолетних к участию в боевых действиях.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Досудебное расследование установило, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых патриотических клубах и военных лагерях готовят девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.
Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искажают суть происходящих событий, и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.
Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действуют более десяти заведений, в частности, так называемых общественно военно-патриотических движений «Молодая гвардия Донбасса», «Амазонки», «Патриот», «Бастион» и «Степные Волки».
По данным ОГП, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками незаконных военных формирований РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.
Ранее сообщалось, что снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего возле Торецка в Донецкой области, раненый скончался в больнице.
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Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту привлечения несовершеннолетних к участию в боевых действиях.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Досудебное расследование установило, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых патриотических клубах и военных лагерях готовят девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.
Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искажают суть происходящих событий, и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.
Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действуют более десяти заведений, в частности, так называемых общественно военно-патриотических движений «Молодая гвардия Донбасса», «Амазонки», «Патриот», «Бастион» и «Степные Волки».
По данным ОГП, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками незаконных военных формирований РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.
Ранее сообщалось, что снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего возле Торецка в Донецкой области, раненый скончался в больнице.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа