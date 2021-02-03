Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту привлечения несовершеннолетних к участию в боевых действиях.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Досудебное расследование установило, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых патриотических клубах и военных лагерях готовят девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.

Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова. Кроме того, искажают суть происходящих событий, и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине.

Всего на временно оккупированной территории Донецкой области действуют более десяти заведений, в частности, так называемых общественно военно-патриотических движений «Молодая гвардия Донбасса», «Амазонки», «Патриот», «Бастион» и «Степные Волки».

По данным ОГП, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками незаконных военных формирований РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.

Ранее сообщалось, что снайпер боевиков тяжело ранил украинского военнослужащего возле Торецка в Донецкой области, раненый скончался в больнице.