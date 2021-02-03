Министерство иностранных дел получило ноту от китайских дипломатов в связи с рядом ограничений, введеных против китайских акционеров компании «МоторСич».

Об этом передает ИА «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова спикера МИДа Олега Николенко.

Спикер МИДа подчеркнул, что содержание дипломатического послание остается конфиденциальным, однако соответствующие органы о нем проинформированы.

— Действительно, МИД Украины получило ноту от китайской стороны по ситуации вокруг «Мотор Сич». Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание разглашать не можем. Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе, - сказал Олег Николенко агентству «Интерфакс-Украина».

Чиновник отметил, что украинские власти хотят решить все проблемы, ставшие между сотрудничеством Китая и Украины, как можно быстрее.

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о применении специальных санкций против китайских компаний, которые получили корпоративные права предприятия «МоторСич».