Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA за осуществление полетов в России и на временно оккупированных территориях Украины с нарушением законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Санкции блокируют выполнение финансовых и экономических обязательств, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также активы компаний.
Санкции будут действовать до окончания оккупации Крыма или до вступления в силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.
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Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA за осуществление полетов в России и на временно оккупированных территориях Украины с нарушением законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Санкции блокируют выполнение финансовых и экономических обязательств, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также активы компаний.
Санкции будут действовать до окончания оккупации Крыма или до вступления в силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.
Напомним, Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
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|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа