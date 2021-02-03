Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против молдавской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA за осуществление полетов в России и на временно оккупированных территориях Украины с нарушением законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Санкции блокируют выполнение финансовых и экономических обязательств, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также активы компаний.

Санкции будут действовать до окончания оккупации Крыма или до вступления в силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Напомним, Евросоюз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими.