В Кремле не будут комментировать решение Московского суда, который заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок наказания на реальный и отправил его в колонию.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, пишет агентство Интерфакс.

– Мне неизвестно о какой-либо реакции президента. Но вы знаете, что мы традиционно никак не комментируем вердикты суда и решения судов, - сказал он.

Также Песков, отвечая на вопрос о том, как приговор Навальному может повлиять на ситуацию в стране, отметил, что «политическая ситуация в стране достаточно многогранна».

– У нас в стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре. Много разных процессов происходит. Процесс становления новых партий. Мы видим различные партийные альянсы. Это очень многогранные процессы, - добавил он.

Отдельно пресс-секретарь Путина заверил, что перекрытие полицией улиц в центре Москвы из-за протестов «не должно согласовываться с Кремлем».

– Силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям. Принимаются меры с тем, чтобы эти призывы не привели к провокационным последствиям, - подчеркнул он, признав в то же время, что эти меры вносят дискомфорт в жизнь местных жителей.

Напомним, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.