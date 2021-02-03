Верховная Рада Украины приняли за основу законопроект № 3908-1 об увеличении админответственности за домашнее насилие.

Законопроект поддержали 328 нардепов, пишет TheБабель.

Документа предлагает дополнить статью 173-2 наказанием в виде общественных работ, а штрафы увеличить с 170—680 гривен до 17—68 тысяч гривен. При этом общественные работы предусматривают перечисление средств за выполнение таких работ пострадавшим от насилия.

Кроме того, законопроект предлагает привлекать военных и полицейских за домашнее насилие на общих основаниях, а не на основании дисциплинарного устава.

Также документ увеличивает с 3 до 6 месяцев срок рассмотрения дел, чтобы суды успевали рассматривать кейсы о насилии и они не закрывались по истечению сроков. Еще законопроект позволяет рассматривать дела без присутствия нарушителя, если он об этом уведомлен надлежащим образом.

Напомним, что в течение 2020 года в полицию Николаевской области поступило 15 тысяч 772 сообщений и заявлений о совершении домашнего насилия, из которых 185 — от детей.