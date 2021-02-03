Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил местным ученым повысить урожайность картофеля.
Об этом он заявил во время рабочего совещания с участием губернаторов страны, передает госинформагентство «Туркменистан сегодня».
Заслушав отчеты руководителей регионов, глава государства поручил своевременно вспахать и разровнять земли для сева хлопка, отремонтировать сельскохозяйственную технику, а также заготовить семена для хлопкоробов.
Отдельные указания касались выращивания картофеля. Так, президент поручил «предпринять меры для посадки ярового картофеля, лука и других овощных культур, чтобы получить богатый урожай и улучшить продовольственное снабжение».
Гурбангулы Бердымухамедов велел профильным ученым «заняться исследованиями в области улучшения характеристик картофеля, повышения его качества, урожайности и питательности».
Издание отмечает, что в феврале 2020 года в Туркменистане возникли острая нехватка картофеля и резкий рост его стоимости, после того как Туркменистан в качестве одной из мер против проникновения COVID-19 на свою территорию закрыл границу с Ираном. В течение года Туркменистан наращивал закупки картофеля в странах ЕАЭС.
Напомним, ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил местным ученым повысить урожайность картофеля.
Об этом он заявил во время рабочего совещания с участием губернаторов страны, передает госинформагентство «Туркменистан сегодня».
Заслушав отчеты руководителей регионов, глава государства поручил своевременно вспахать и разровнять земли для сева хлопка, отремонтировать сельскохозяйственную технику, а также заготовить семена для хлопкоробов.
Отдельные указания касались выращивания картофеля. Так, президент поручил «предпринять меры для посадки ярового картофеля, лука и других овощных культур, чтобы получить богатый урожай и улучшить продовольственное снабжение».
Гурбангулы Бердымухамедов велел профильным ученым «заняться исследованиями в области улучшения характеристик картофеля, повышения его качества, урожайности и питательности».
Издание отмечает, что в феврале 2020 года в Туркменистане возникли острая нехватка картофеля и резкий рост его стоимости, после того как Туркменистан в качестве одной из мер против проникновения COVID-19 на свою территорию закрыл границу с Ираном. В течение года Туркменистан наращивал закупки картофеля в странах ЕАЭС.
Напомним, ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай.
|
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