Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил местным ученым повысить урожайность картофеля.

Об этом он заявил во время рабочего совещания с участием губернаторов страны, передает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Заслушав отчеты руководителей регионов, глава государства поручил своевременно вспахать и разровнять земли для сева хлопка, отремонтировать сельскохозяйственную технику, а также заготовить семена для хлопкоробов.

Отдельные указания касались выращивания картофеля. Так, президент поручил «предпринять меры для посадки ярового картофеля, лука и других овощных культур, чтобы получить богатый урожай и улучшить продовольственное снабжение».

Гурбангулы Бердымухамедов велел профильным ученым «заняться исследованиями в области улучшения характеристик картофеля, повышения его качества, урожайности и питательности».

Издание отмечает, что в феврале 2020 года в Туркменистане возникли острая нехватка картофеля и резкий рост его стоимости, после того как Туркменистан в качестве одной из мер против проникновения COVID-19 на свою территорию закрыл границу с Ираном. В течение года Туркменистан наращивал закупки картофеля в странах ЕАЭС.

Напомним, ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай.