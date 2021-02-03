Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко заявила, что вес школы и детские сады Еланецкого района с 1 февраля повторно отключили от газоснабжения.

Об этом говорится в ее обращении к главе Николаевской ОГА Виталию Киму, которое Татьяна Демченко опубликовала в своем Facebook.

— Дети опять остались без тепла и без возможности учиться - из-за бюрократической волокиты Еланецкого поселкового совета на главе с Баденко Л.В. К сожалению, руководство поселкового совета не утвердило своевременно структуру Еланецкого поселкового совета еще в ноябре - декабре прошлого года. Не смог Еланецкий поселковый совет элементарно увеличить лимиты природного газа на период заключения договоров между новыми юридическими структурами и газопоставщиками. Полное нежелание местного совета работать в интересах людей и детей, - заявила Татьяна Демченко.

Обращаясь к губернатору, Татьяна Демченко сообщила, что в результате предыдущего отключения газа в начале января этого года остались «замороженными» 3 школы Еланецкого поселкового совета и районная библиотека.

— Поэтому неизвестно, чем закончится нынешнее отключение газоснабжения, - отметила депутат.

Татьяна Демченко попросила Виталия Кима срочно предпринять меры по подаче тепла в школы и детские сады Еланецкого района, выяснить объемы средств, которые необходимо выделить на возобновление газоснабжения размороженных объектов, привлечь к ответственности должностных лиц, которые виновны в этой ситуации.

6 января сообщалось, что в Николаевской области 200 объектов соцсферы остались без газа. 10 января сообщалось, что в Николаевской области идет процесс перезаключения договоров о газоснабжении объектов социальной сферы, которые остались без топлива после присоединения к ОТГ.