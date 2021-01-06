По состоянию на 5 января около 200 бюджетных учреждений Николаевской области, включая школы и детсады, остаются без газоснабжения.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Суспільне: Миколаїв».

Напомним, что такая ситуация наблюдается в некоторых новосозданных громадах и ОТГ, к которым в конце 2020 года присоединились новые сельсоветы. Такая ситуация связана с тем, что с 1 января 2021 года потеряли силу договоры на распределение природного газа между АО «Николаевгаз» и рядом исполнительных органов местных советов. Последние были упразднены в связи с присоединением к громадам.

Как отмечается в сюжете, с 31 декабря шесть образовательных учреждений Веснянской ОТГ отключены от газоснабжения.

По словам директора Зеленоярской школы Юрия Зарванского, в связи с низким температурным режимом в здании 37 работников школы работают дома, а об этом отключении в Веснянской ОТГ сообщали заранее.

Дошкольникам Зеленоярсокого детского сада тоже приходится пока сидеть дома. Его заведующая Елена Навроцкая с журналистами общаться отказалась. Отмечается, что она не понимает, почему сад отключили от газоснабжения.

По словам начальницы отдела образования молодежи, спорта, культуры, туризма и правопорядка Веснянского сельского совета Татьяны Медведенко, отключение законное — это процедура реорганизации образовательных учреждений в ОТГ.

— Все тендеры проведены вовремя, документы были собраны и представлены в соответствующий срок. В АО «Николаевгаз» говорят, что по процедуре так нужно — отключить, а затем подключать заново, — сказала она.

Начальник управления внешних коммуникаций «Николаевгаза» Элина Луцкевич рассказала, что в компанию Веснянская ОТГ подала документы с ошибкой, их вернули на доработку. Сейчас отсутствует только письмо-обращение.

— Все эти объекты, которые реорганизовались, они знали еще в середине декабря, что нужно переоформить договоры. У них было время. Также мы 28 декабря выпустили пресс-релиз, чтобы напомнить о необходимость перезаключить договор. Есть объекты, которые избежали отключения и на газовой платформе остались активными потребителями, потому что вовремя успели все сделать, — рассказала Элина Луцкевич.

В «Николаевгазе» сообщили, что по Николаевской области около 200 объектов социально-бытовой сферы в связи с несвоевременно переоформленными договорам остаются без газа, в ближайшее время их обещают подключить к сети газоснабжения.

Ранее депутат областного совета Татьяна Демченко обратилась к главе обгосадминистрации Виталию Киму из-за отключения почти всех объектов соцсферы Еланецкого поселкового совета от отопления.