Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины о санкциях против телеканалов «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина» с просьбой закрыть их страницы на видеосервисе.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Telegram.

Он пояснил, что эти каналы и в интернет-трансляциях «представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины».

Александр Ткаченко отметил, что, хотя, YouTube и руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, однако он уверен, что «популярная платформа должна знать о том, кто именно и как именно финансирует и производит враждебный контент».

Вчера вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.



