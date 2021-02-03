Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что в Кремле осуждают санкции президента Украины против телеканалов из орбиты кума Путина нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК.

– Мы можем только осудить действия украинской власти. Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ, - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, подобные действия украинских властей – это те события, на которые стоит обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям.

Вчера вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.