Соединенные Штаты Америки поддержали санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK нардепа Тараса Козака. Вашингтон расценивает их как борьбу с «злонамеренным влиянием» России.
Об этом в Facebook сообщило посольство США в Украине.
В сообщении говорится, что США поддерживают усилия Украины в защиту своего суверенитета и территориальной целостности.
«Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — отметили в посольстве.
Ранее в Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Как известно, вечером 2 февраля президент України Володимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.
Напомним, что Николаевская областная государственная администрация призвала жителей региона сообщать им в случае выявления трансляции запрещенных телеканалов.
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Соединенные Штаты Америки поддержали санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK нардепа Тараса Козака. Вашингтон расценивает их как борьбу с «злонамеренным влиянием» России.
Об этом в Facebook сообщило посольство США в Украине.
В сообщении говорится, что США поддерживают усилия Украины в защиту своего суверенитета и территориальной целостности.
«Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — отметили в посольстве.
Ранее в Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Как известно, вечером 2 февраля президент України Володимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.
Напомним, что Николаевская областная государственная администрация призвала жителей региона сообщать им в случае выявления трансляции запрещенных телеканалов.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа