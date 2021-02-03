Соединенные Штаты Америки поддержали санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK нардепа Тараса Козака. Вашингтон расценивает их как борьбу с «злонамеренным влиянием» России.

Об этом в Facebook сообщило посольство США в Украине.

В сообщении говорится, что США поддерживают усилия Украины в защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

«Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», — отметили в посольстве.

Ранее в Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрили введенные СНБО санкции против телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Как известно, вечером 2 февраля президент України Володимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Напомним, что Николаевская областная государственная администрация призвала жителей региона сообщать им в случае выявления трансляции запрещенных телеканалов.