Кабинет Министров Украины согласовал увольнение двенадцати глав районных государственных администраций в Николаевской области.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 3 февраля, сообщает нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Как известно, в Николаевской области начался процесс ликвидации 19 районных государственных администраций и создания РГА 4 объединенных районов: Николаевского, Баштанского, Вознесенского и Первомайского.
Ранее НикВести писали о том, что 4 января 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение №1-р «О мероприятиях по реорганизации районных государственных администраций Николаевской области», которым были созданы 4 комиссии по реорганизации 19 райгосадминистраций.
Руководители комиссий должны обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией соответствующих РГА в результате создания и ликвидации районов, согласно Порядка осуществления мероприятий относительно создания и реорганизации районных государственных администраций, а также правонаследия относительно имущества, прав и обязанностей районных государственных администраций, которые ликвидируются, утвержденного постановлением Кабмина 16 декабря 2020 года.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Кабинет Министров Украины согласовал увольнение двенадцати глав районных государственных администраций в Николаевской области.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 3 февраля, сообщает нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Как известно, в Николаевской области начался процесс ликвидации 19 районных государственных администраций и создания РГА 4 объединенных районов: Николаевского, Баштанского, Вознесенского и Первомайского.
Ранее НикВести писали о том, что 4 января 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение №1-р «О мероприятиях по реорганизации районных государственных администраций Николаевской области», которым были созданы 4 комиссии по реорганизации 19 райгосадминистраций.
Руководители комиссий должны обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией соответствующих РГА в результате создания и ликвидации районов, согласно Порядка осуществления мероприятий относительно создания и реорганизации районных государственных администраций, а также правонаследия относительно имущества, прав и обязанностей районных государственных администраций, которые ликвидируются, утвержденного постановлением Кабмина 16 декабря 2020 года.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа