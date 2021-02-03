Кабинет Министров Украины согласовал увольнение двенадцати глав районных государственных администраций в Николаевской области.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 3 февраля, сообщает нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Как известно, в Николаевской области начался процесс ликвидации 19 районных государственных администраций и создания РГА 4 объединенных районов: Николаевского, Баштанского, Вознесенского и Первомайского.

Ранее НикВести писали о том, что 4 января 2021 года глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким подписал распоряжение №1-р «О мероприятиях по реорганизации районных государственных администраций Николаевской области», которым были созданы 4 комиссии по реорганизации 19 райгосадминистраций.

Комиссию по реорганизации Баштанской, Березнеговатской, Казанковской, Новобугской, Снигиревской РГА возглавил глава Березнеговатской администрации Владислав Дмитрив.

Комиссию по реорганизации Вознесенской, Братской, Веселиновской, Доманевской, Еланецкой РГА возглавил глава Доманевской администрации Сергей Шурабура.

Комиссию по реорганизации Николаевской, Березанской, Витовской, Новоодесской, Очаковской РГА возглавил председатель Очаковской администрации Алексей Допира.

Комиссию по реорганизации Первомайской, Арбузинской, Врадиевской, Кривоозерской райгосадминистраций возглавил руководитель Первомайской РГА Сергей Саковский.

Руководители комиссий должны обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией соответствующих РГА в результате создания и ликвидации районов, согласно Порядка осуществления мероприятий относительно создания и реорганизации районных государственных администраций, а также правонаследия относительно имущества, прав и обязанностей районных государственных администраций, которые ликвидируются, утвержденного постановлением Кабмина 16 декабря 2020 года.