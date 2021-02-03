Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области на Нью-Йорк.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп «Слуги народа» и член комитета Виталий Безгин.

— До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) на Нью-Йорк! — написал он.

Примечательно, что Нью-Йорк — историческое название населенного пункта. Однако в 1951 указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок переименовали в Новгородское.

Напомним, летом городской голова Днепра Борис Филатов официально подал в городскую комиссию по топонимике ходатайство о переименовании улицы Короленко в тупик Коломойского.