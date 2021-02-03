Министерство юстиции США подало иск в окружной суд для получения разрешения на конфискацию груза с танкера Achilleas, принадлежащем Греции. США утверждают, что иранский Корпус стражей исламской революции тайно экспортировал нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

В Министерстве юстиции отметили, что Иран совершил множество промежуточных операций для сокрытия происхождения товара.

«Они пытались замаскировать происхождение нефти, используя перевозки с корабля на корабль, фальсифицированные документы и другие средства, и предоставили поддельный коносамент, чтобы обмануть владельцев Achilleas», - сообщили в департаменте.

Хотя президент Байден дал понять, что хочет возобновить отношения с Ираном, его государственный секретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Иран должен приостановить ядерные разработки. Предшественник Байдена, Дональд Трамп, ужесточил санкции в отношении Ирана, пытаясь остановить продажу нефти за границу, сократить его ядерную программу и прекратить вмешательство Ирана в дела других стран Ближнего Востока.

По данным Министерства юстиции, КСИР и КСИР-QF, признанные США террористическими организациями, используют деньги с продажи нефти для покупки оружия массового уничтожения и нарушения прав человека.

Владелец Achilleas проинформировал власти США, что нефть взяли на корабль, не догадываясь о происхождении товара.

Добыча иранской нефти сократилась почти вдвое с середины 2018 года, когда Трамп отказался от ядерного соглашения с Ираном и ужесточил санкции. По словам нескольких фирм, которые следят за добычей, Тегеран в последние месяцы увеличил экспорт энергоносителей, что может быть попыткой проверить решимость Байдена.

Большую часть нефти из Ирана закупает Китай, другие страны предпочитают не связываться с иранской нефтью, пока действуют санкции.

Напомним, иранские военные захватили танкер для перевозки химических веществ под южнокорейским флагом в водах Персидского залива и задержали членов его экипажа.