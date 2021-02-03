Правительство Германии допускает введение новых санкций против России в связи с избранием для Алексея Навального реального тюремного срока. Но эти санкции не коснутся газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает Reuters.
Представитель правительства Германии Штеффен Зиберт заявил, что усиление санкций против РФ в связи с Навальным будут обсуждаться на уровне Евросоюза.
– Новые санкции нельзя исключать. Дальнейшие действия теперь после этого приговора будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. А что касается «Северного потока-2», то позиция правительства известна и она не изменилась, - сказал Зиберт.
Напомним, Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.
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Правительство Германии допускает введение новых санкций против России в связи с избранием для Алексея Навального реального тюремного срока. Но эти санкции не коснутся газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает Reuters.
Представитель правительства Германии Штеффен Зиберт заявил, что усиление санкций против РФ в связи с Навальным будут обсуждаться на уровне Евросоюза.
– Новые санкции нельзя исключать. Дальнейшие действия теперь после этого приговора будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. А что касается «Северного потока-2», то позиция правительства известна и она не изменилась, - сказал Зиберт.
Напомним, Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
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|
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