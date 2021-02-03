Правительство Германии допускает введение новых санкций против России в связи с избранием для Алексея Навального реального тюремного срока. Но эти санкции не коснутся газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает Reuters.

Представитель правительства Германии Штеффен Зиберт заявил, что усиление санкций против РФ в связи с Навальным будут обсуждаться на уровне Евросоюза.

– Новые санкции нельзя исключать. Дальнейшие действия теперь после этого приговора будут обсуждаться на уровне европейских партнеров. А что касается «Северного потока-2», то позиция правительства известна и она не изменилась, - сказал Зиберт.

Напомним, Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.