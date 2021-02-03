Министерство внутренних дел получает информацию о возможных силовых провокациях в Украине со стороны внешних и внутренних сил после введения санкций против телеканалов. Правоохранители готовы реагировать на попытки дестабилизации ситуации в стране.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает пресс-служба МВД.

— Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил, — рассказал Зорян Шкиряк.

Зорян Шкиряк подчеркнул, что подразделения полиции и Национальной гвардии будут реагировать в рамках своих полномочий на любые попытки совершения преступлений, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, который является номинальным владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.