В разных регионах Украины работают телеканалы, которые проводят антиукраинскую политику. После поступления документов, подтверждающих эти факты, СНБО будет вводить против них санкции так же, как против NewsOne, ZIK и «112».

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Данилов, отвечая на вопрос относительно антиукраинской политики некоторых региональных телеканалов, пишет Укринформ.

— Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование, — сказал Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас введены санкции к телеканалам NewsOne, ZIK и «112», которые вещают и ведут антиукраинскую информационную политику уже не один год, Данилов отметил: «Для того, чтобы принять такое решение, нам необходимо было собрать соответствующие документы от наших исследований, спецслужб... Как только появились все эти основания, мы сразу провели заседание СНБО и проголосовали».

Относительно заявлений о намерениях обжаловать в судах решение СНБО о введении санкций против этих трех телеканалов, Данилов отметил: «Мы живем в правовом государстве, имеют право — пусть оспаривают. Какое будет решение? Мы все будем знать... Но еще раз хочу сказать: мы сюда российские нарративы не звали, мы сюда оккупантов не ожидали и не звали. И речь сейчас идет как раз о пятой колонне, которая расшатывает наше государство, участвует в антигосударственной процедуре, недопустимо».

Данилов подчеркнул, что информационная война — это такая же война, как и та, что идет на востоке Украины.

Как бывший глава Луганской ОГА Данилов считает, что именно слабая государственная информационная политика стала причиной того, что происходит сейчас в Луганске.

— Я в Луганске видел собственными глазами, начиная с 94-го года, эту ползучую языковую оккупацию, дестабилизацию ситуации, и последствия сегодня видим... Мы не можем допустить, чтобы это происходило по всей стране. Есть понимание информационного терроризма, которого мы не можем допустить, — сказал Алексей Данилов.

Вчера вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.