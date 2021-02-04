Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному. Он предусматривает санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению политика.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-республиканца Марка Рубио.

Другими авторами инициативы выступили его коллеги-демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

— Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального, —говорится в сообщении.

Напомним, российский суд отправил Навального в колонию общего режима на 3,5 года. Однако суд учел время, которое оппозиционер провел под арестом, поэтому сидеть ему осталось 2,5 года.