Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne, на которые 2 февраля наложили санкции.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24», пишет ZN.ua.

По словам Александра Ткаченко, санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

— Это решение (СНБО — ред.) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии, — сказал Александр Ткаченко.

Ранее сообщалось, что в разных регионах Украины работают телеканалы, которые проводят антиукраинскую политику. После поступления документов, подтверждающих эти факты, СНБО будет вводить против них санкции так же, как против NewsOne, ZIK и «112».