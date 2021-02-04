Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne, на которые 2 февраля наложили санкции.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24», пишет ZN.ua.
По словам Александра Ткаченко, санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.
— Это решение (СНБО — ред.) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии, — сказал Александр Ткаченко.
Ранее сообщалось, что в разных регионах Украины работают телеканалы, которые проводят антиукраинскую политику. После поступления документов, подтверждающих эти факты, СНБО будет вводить против них санкции так же, как против NewsOne, ZIK и «112».
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Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112, ZIK и NewsOne, на которые 2 февраля наложили санкции.
Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в эфире телеканала «Украина 24», пишет ZN.ua.
По словам Александра Ткаченко, санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.
— Это решение (СНБО — ред.) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии, — сказал Александр Ткаченко.
Ранее сообщалось, что в разных регионах Украины работают телеканалы, которые проводят антиукраинскую политику. После поступления документов, подтверждающих эти факты, СНБО будет вводить против них санкции так же, как против NewsOne, ZIK и «112».
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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