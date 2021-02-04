Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца лета от коронавируса COVID-19 в стране вакцинируют все взрослое население.
Об этом cообщает канал TF1.
— С сегодняшнего дня и до конца лета мы предложим вакцинироваться всем взрослым французам, которые этого пожелают, — заявил Эммануэль Макрон.
Он отметил, что вскоре во Франции начнут производство вакцины, благодаря чему темпы вакцинации повысят.
Напомним, Германия надеется на увеличение поставок вакцины против COVID-19 настолько, чтобы до конца лета предоставить возможность всем желающим в стране сделать прививку.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца лета от коронавируса COVID-19 в стране вакцинируют все взрослое население.
Об этом cообщает канал TF1.
— С сегодняшнего дня и до конца лета мы предложим вакцинироваться всем взрослым французам, которые этого пожелают, — заявил Эммануэль Макрон.
Он отметил, что вскоре во Франции начнут производство вакцины, благодаря чему темпы вакцинации повысят.
Напомним, Германия надеется на увеличение поставок вакцины против COVID-19 настолько, чтобы до конца лета предоставить возможность всем желающим в стране сделать прививку.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
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|
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