Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца лета от коронавируса COVID-19 в стране вакцинируют все взрослое население.

Об этом cообщает канал TF1.

— С сегодняшнего дня и до конца лета мы предложим вакцинироваться всем взрослым французам, которые этого пожелают, — заявил Эммануэль Макрон.

Он отметил, что вскоре во Франции начнут производство вакцины, благодаря чему темпы вакцинации повысят.

Напомним, Германия надеется на увеличение поставок вакцины против COVID-19 настолько, чтобы до конца лета предоставить возможность всем желающим в стране сделать прививку.