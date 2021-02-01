Германия надеется на увеличение поставок вакцины против COVID-19 настолько, чтобы до конца лета предоставить возможность всем желающим в стране сделать прививку.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после завершения в Берлине совещания, посвященного кампании по вакцинации, передает Укринформ.

— До конца лета, к концу 3-го квартала, сможем предложить каждому сделать прививку, — сказала Ангела Меркель.

Она надеется, что вакцины хватит на вакцинацию 73 млн жителей ФРГ; о 9 млн детей речи не идет, потому что им пока что не рекомендуется делать прививки.

На данный момент идет работа над национальным планом вакцинации на базе данных относительно поквартальных поставок вакцин — от BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca, которые уже используются, а также CureVac и Johnson&Johnson, которые на подходе. При этом в правительстве ФРГ осознают риск перебоев с поставками, ведь возможности производства ограничены, хотя появляются новые предложения (например, по производству на мощностях Bayer вакцины CureVac).

Ангела Меркель опровергла возможность национального внеочередного принятия новых вакцин для ускорения кампании по вакцинации, прежде чем они будут одобрены в ЕС, ведь «речь идет о доверии».

— Мы все знаем, что вакцинация — это выход из пандемии, — подчеркнула канцлер после совещания, в котором приняли участие члены федерального правительства, премьеры федеральных земель, представители Еврокомиссии, эксперты.

До конца года Германия рассчитывает получить 323,5 млн доз вакцин от различных поставщиков: 18,3 млн в первом квартале, 77,1 млн - во втором, 126,6 млн в третьем, 100,2 млн - в четвертом. В конце прошлого года ФРГ получила первые 1,3 млн доз вакцин от коронавируса.

На данный момент в стране сделано 2 467 918 вакцинаций: 1 935 356 человек получили пока что одну дозу и 532 562 — две. Вакцинировано 2,3% населения.

Как сообщалось, в Великобритании уже 8 миллионов человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.