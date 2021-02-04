Российско-оккупационные войска за минувшие сутки дважды открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Гнутово боевики вели огонь из автоматического станковой гранатомета.
Неподалеку Водяного зафиксированы обстрелы из подствольного гранатомета.
— Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников не было, - сказано в сообщении.
Потерь и ранений среди украинских военных за минувшие сутки не было. С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, что вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины восемь раз открывали огонь в сторону украинских военных, погиб один боец.
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Российско-оккупационные войска за минувшие сутки дважды открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Гнутово боевики вели огонь из автоматического станковой гранатомета.
Неподалеку Водяного зафиксированы обстрелы из подствольного гранатомета.
— Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников не было, - сказано в сообщении.
Потерь и ранений среди украинских военных за минувшие сутки не было. С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.
Напомним, что вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины восемь раз открывали огонь в сторону украинских военных, погиб один боец.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа