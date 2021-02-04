Российско-оккупационные войска за минувшие сутки дважды открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр ООС, вблизи Гнутово боевики вели огонь из автоматического станковой гранатомета.

Неподалеку Водяного зафиксированы обстрелы из подствольного гранатомета.

— Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников не было, - сказано в сообщении.

Потерь и ранений среди украинских военных за минувшие сутки не было. С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, что вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины восемь раз открывали огонь в сторону украинских военных, погиб один боец.