Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что президента Владимира Зеленского могут вакцинировать от коронавируса.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал, что таким образом Зеленский своим примером покажет необходимость вакцинации.

— Количество людей, желающих сделать прививку бесплатно, у нас сегодня, по разным социологическим исследованиям, около 43−44%. Этого мало. И в том числе много кто говорит, что, например, в других странах, том же Израиле, США, Турции, руководство государства на собственном примере показывало, что надо вакцинироваться, и доказывало безопасность вакцины. Я не исключаю, что мы можем пересмотреть план для того, чтобы вопрос вакцинации поднять, - сказал Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины от COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.