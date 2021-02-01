Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге в Минздраве 1 февраля.

— Украина начнет вакцинацию в феврале, а уже через две недели получит вакцины. Благодаря совместным усилиям Министерства здравоохранения, правительства и президента, наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках первой волны распределения. Для начала вакцинации уже подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцины производства компании «Pfizer» – «Biontech». Поставка этих вакцин в Украине начнется через две недели, то есть в середине февраля. Также письмом COVAX Министерству здравоохранения были подтверждены поставки и другой вакцины, а именно производства компании «AstraZeneca» в количестве от 2,1 миллиона до 2,7 миллионов доз. Поставка данной вакцины будет осуществляться в течение первого-второго квартале 2021 года, — заявил Игорь Иващенко.

Заместитель министра отметил, что в начале января Украина подала техническую заявку на привлечение Украины к первой волне вакцинации с использованием вакцины «Pfizer» – «Biontech». Наша страна заверила, что может обеспечить необходимую холодовую цепочку, перевозку и хранение таких вакцин при ультранизких температурах.

Холодовую цепочку будут обеспечивать частные логистические операторы, а логистика будет осуществляться за счет международной технической помощи, отметил Иващенко.

Кроме того, Украина стала участником глобальной инициативы ВОЗ по вакцинации – GAVI-альянса, в рамках которого предусматривается обеспечение 20% населения Украины вакциной против COVID-19.

Напмоним, в феврале 2020 года Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины от Pfizer и BioNTech — их распределят между работниками больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной.