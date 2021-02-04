Украинский военный, неделю назад исчезнувший во время дежурства в зоне боевых действий в Донецкой области, попал в плен к боевикам так называемой «ДНР». Там его заставили записать видео с дискредитацией Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования «Север».

Пропавшего военнослужащего безрезультатно искали несколько дней. Однако в среду, 3 января, оккупационная власть так называемой «ДНР» опубликовала несколько видео с украинским бойцом, где его, по словам командования, «заставляли лить грязь на Украину и своих собратьев».

— Это уже не первый случай принуждения пленных говорить на камеры российских СМИ вещи, дискредитирующие Вооруженные Силы Украины и нашу страну. Сейчас детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие. Но данный случай еще раз доказывает, что российские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины, - заявили в пресс-службе командования.

Ранее «Оперативно-тактическая группа «Восток» сообщила об исчезновении украинского военнослужащего в зоне боевых действий в Донецкой области.

Мужчина исчез в четверг, 28 января, во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Причем его оружие и боеприпасы остались на месте службы.

В командовании заявляли, что сослуживцы пропавшего бойца характеризуют его как исключительно спокойного и взвешенного человека, у которого ни с кем не было конфликтных ситуаций.

Напомним, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки дважды открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе.