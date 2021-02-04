Главы государств и правительств ЕС соберутся в режиме видеоконференции 25 февраля для обсуждения пандемии коронавируса.
Как сообщает «Европейская правда», об этом объявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.
— 25 февраля в 15:00 президент Европейского совета будет председательствовать на видеоконференции 27 стран ЕС по координации COVID-19, - сообщил Баренд Лейтс.
После этого, на следующее утро, лидеры соберутся на второй саммит, посвященный безопасности, обороне и «южному соседству» ЕС, то есть обсудят отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки, а также на проблемы Средиземного моря.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель регулярно созывает лидеров посредством видеоконференций, чтобы поддерживать сотрудничество и консультации в ответных мерах на пандемию, и ожидается, что на заседании в этом месяце они обсудят недавние трудности в стратегии ЕС в отношении вакцин.
Напомним, что представители Украины и Европейского Союза на полях двустороннего саммита подписали 6 финансовых соглашений на общую сумму почти 400 миллионов евро.
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Главы государств и правительств ЕС соберутся в режиме видеоконференции 25 февраля для обсуждения пандемии коронавируса.
Как сообщает «Европейская правда», об этом объявил пресс-секретарь президента Европейского совета Баренд Лейтс.
— 25 февраля в 15:00 президент Европейского совета будет председательствовать на видеоконференции 27 стран ЕС по координации COVID-19, - сообщил Баренд Лейтс.
После этого, на следующее утро, лидеры соберутся на второй саммит, посвященный безопасности, обороне и «южному соседству» ЕС, то есть обсудят отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки, а также на проблемы Средиземного моря.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель регулярно созывает лидеров посредством видеоконференций, чтобы поддерживать сотрудничество и консультации в ответных мерах на пандемию, и ожидается, что на заседании в этом месяце они обсудят недавние трудности в стратегии ЕС в отношении вакцин.
Напомним, что представители Украины и Европейского Союза на полях двустороннего саммита подписали 6 финансовых соглашений на общую сумму почти 400 миллионов евро.
|
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|
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