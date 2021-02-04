В Великобритании поддержали введенные санкции против телеканалов 112, ZIK и NewsOne.
Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила в Twitter.
– Я приветствую решительные действия президента по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа, - пояснила она.
Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
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В Великобритании поддержали введенные санкции против телеканалов 112, ZIK и NewsOne.
Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила в Twitter.
– Я приветствую решительные действия президента по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа, - пояснила она.
Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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