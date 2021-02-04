В японский порт военно-морской базы в Йокосуке на постоянное базирование прибыл новейший боевой эсминец флота США USS Rafael Peralta (DDG 115) типа Arleigh Burke (введен в эксплуатацию в 2017 году).
Об этом сообщает командование 7-го флота Военно-морских сил, в зону ответственности которого входят восточная часть Индийского океана и западная часть Тихого.
Эсминец будет укреплять в регионе «национальную безопасность США и союзников». Боевой корабль приспособлен вести комплексную противовоздушную и противоракетную оборону и бои против подводных лодок, а также обеспечивать поддержку наземным операциям (DDG 115 имеет вертолетный ангар на два SH-60 LAMPS III).
Напомним, ранее американский эсминец Donald Cook направился в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.
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В японский порт военно-морской базы в Йокосуке на постоянное базирование прибыл новейший боевой эсминец флота США USS Rafael Peralta (DDG 115) типа Arleigh Burke (введен в эксплуатацию в 2017 году).
Об этом сообщает командование 7-го флота Военно-морских сил, в зону ответственности которого входят восточная часть Индийского океана и западная часть Тихого.
Эсминец будет укреплять в регионе «национальную безопасность США и союзников». Боевой корабль приспособлен вести комплексную противовоздушную и противоракетную оборону и бои против подводных лодок, а также обеспечивать поддержку наземным операциям (DDG 115 имеет вертолетный ангар на два SH-60 LAMPS III).
Напомним, ранее американский эсминец Donald Cook направился в Черное море для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.
|
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