В японский порт военно-морской базы в Йокосуке на постоянное базирование прибыл новейший боевой эсминец флота США USS Rafael Peralta (DDG 115) типа Arleigh Burke (введен в эксплуатацию в 2017 году).

Об этом сообщает командование 7-го флота Военно-морских сил, в зону ответственности которого входят восточная часть Индийского океана и западная часть Тихого.

Эсминец будет укреплять в регионе «национальную безопасность США и союзников». Боевой корабль приспособлен вести комплексную противовоздушную и противоракетную оборону и бои против подводных лодок, а также обеспечивать поддержку наземным операциям (DDG 115 имеет вертолетный ангар на два SH-60 LAMPS III).