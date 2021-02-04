Швейцария не справилась с заблаговременной вакцинацией населения несмотря на свой высокий уровень благосостояния, правительственную эффективность и развитую фармацевтическую промышленность. Сейчас стране не хватает вакцин против коронавируса, в то время как соседний Евросоюз прославился объемами закупок.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас в стране вакцинировали всего 3,7% населения, что даже меньше чем в Сербии — стране с экономическими показателями, в десять раз ниже швейцарских. Чиновники уверяют, что поставки вакцин возобновятся в марте, и летом большинство взрослого населения будет привита.

– Правительственный план по вакцинации провалился. Мы не привыкли к такой ненадежности, - заявил в свою очередь Марко Кьеза, лидер популистской Народной партии, имеющей большинство мест в нижней палате парламента страны.

Общественное недовольство слабыми темпами вакцинации усилилось после того, как стало известно о тайных прививках членам правительства в то время, как граждане пожилого возраста ожидают свои дозы. По подсчетам правительства, каждый день задержки с вакцинацией стоит Швейцарии около $ 122 млн убытков за карантин для экономики.

Также Швейцария не предоставила средств на разработку вакцин несмотря на то, что имеет крупнейших производителей медикаментов в Европе, а еще удерживает штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения. Правительство объяснило это тем, что государство не имеет правовых оснований для инвестиций в производство вакцин.

Первоочередной план закупки вакцин покрывал иммунизацию только 75% населения, в то время как для стран Евросоюза дозы рассчитаны более чем на 100% людей. Правительство заключило соглашение с производителями Pfizer и BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а на этой неделе дополнительно договорился с CureVac и Novavax.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до конца лета от коронавируса COVID-19 в стране вакцинируют все взрослое население.